Oleme harjunud, et tippjalgpallurite palgad on kosmilistes kõrgustes ning ka vähegi tugevamate liigade mängumehed teenivad piisavalt hästi. Ka Venemaa kõrgliiga tase on korralik, ent ühe klubi võimalused on praegu minimaalsed.

"Venemaal on fännid aastakümneid nimetanud jalgpallureid, vabandust väljendust, muidusööjateks, kes saavad suurt raha, kuid ei oska jalgpalli mängida. Minu mehed tõestavad vastupidist, neil on lepingutes kirjas minimaalsed summad. Leidub mängijaid, kes saavad kuus 70 000 - 100 000 rubla (1 euro eest saab praegu 80 rubla - toim), mis on Venemaa meistriliiga kohta naeruväärne," rääkis Mahhatškala Anži peatreener Magomed Adijev agentuurile RIA Novosti.

"Alati ei saa nad sedagi, klubil on võlad. aga nad lähevad väljakule, püüavad ja mängivad."

Anžil on 250 miljonit rubla võlgu, klubi juhtkond püüab leida pääseteed. Venemaa meistrivõistlusi alustati võiduga, kuid neli järgmist mängu on kaotatud. Anži asub praegu 3 punktiga viimasel, 16. kohal. Tõsi, tervelt kuus meeskonda on neist ainult ühe punkti võrra eespool.