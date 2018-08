Prantsusmaa tennisist Alize Cornet vahetas USA lahtistel meistrivõistlustel eile keset mänguväljakut särki ja sai selle eest hoiatuse. Täna vabandasid turniiri korraldajad karistuse määramise eest - kriitikud olid koheselt selle seksistlikuks ristinud.

Mängu teise ja kolmanda seti vahel oli peetud kümneminutiline kuumapaus. Naastes avastas Cornet, et oli uue särgi valepidi selga pannud, läks väljaku tagumisse ossa, võttis selle korra seljast ja pani õigetpidi. Särgi all oli spordirinnahoidja. Pukikohtunik Christian Rask määras selle tegevuse eest hoiatuse.

Tennisemaailm tõusis tagajalgadele põhjusel, et meesmängijad vahetavad regulaarselt väljakul särke ja neile on see lubatud. "Kõik mängijad võivad vahetada särke mängijatetoolil istudes. See ei lähe reeglitega vastuollu," avaldas US Open oma teates. Segadus tekkiski sellest, et Cornet ei olnud särgi ümberpööramise ajal pingil.

"Vabandame, et Ms Cornet' tegu tõlgendati reeglite rikkumisena. Õnneks sai ta ainult hoiatuse, mitte mõne tõsisema karistuse. Kui naismängijad soovivad, võivad nad särke vahetada ka kohas, mis tundub neile privaatsem."