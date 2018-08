Pilk tabelisse reedab, et kõik trumbid tiitlivõiduks on Nõmme Kalju käes. Seni esimest ja viimast korda 2012. aastal tšempioniks kroonitud Kalju, kes pole veel ainsatki liigamatši kaotanud, edu Flora ees on viis (reaalselt ilmselt kaks, sest Floral on varuks mäng Pärnuga) ja Levadia ees kümme punkti. Viimaste šansid on pärast eilset 0:3 allajäämist Florale pigem matemaatilised.

Kui uurida, kust on vahe sisse tulnud, hakkab silma Kalju edukus omavahelistes mängudes. Viiest matšist pole Nõmme punt põhirivaalidele ühtki kaotanud, saldoks kolm võitu ja kaks viiki (üks nii Flora kui ka Levadiaga) ehk 11 punkti. Nii Levadia kui ka Flora on suure trio sees hankinud viis punkti.

Flora püsib konkurentsis eelkõige tänu stabiilsusele. Ülejäänud seitsmele klubile on ära antud vaid neli punkti (viigid Narva ja Paidega). Kalju on loovutanud kaheksa (viigid Narva, Tartu ja kaks korda Tallinna Kaleviga) ja Levadia üheksa silma (viigid Paide, Narva ja Kuressaarega ning kaotus Tartule).

Järgmine tiitliheitluse seisukohast ülioluline matš toimub juba pühapäeval Hiiu staadionil, kus Kalju võõrustab Florat. Liiga suurim väravakütt, sülitamise eest neljamängulise keelu saanud Liliu ei saa veel tolles mängus Kaljut aidata, kuid nõmmekad on tänavu tema osalusetagi 55 väravat kõmmutanud.

Kas Tammeka rühib ajaloolisele eurokohale?

Taasiseseisvunud Eestis pole ükski Tartu klubi suutnud jalgpallimeistrivõistlustel esikolmikusse tulla. Ei tule tänavugi. Küll aga on Lõuna-Eesti suurimal vutiklubil, Tartu Tammekal tänu FC Infoneti kadumisele harukordne šanss murda end 4. kohale, mis sõltuvalt karikavõistluste tulemusest tähendab suure tõenäosusega ajaloolist pääsu Euroopa liiga 1. eelringi (4. koht aitab juhul, kui karika võidab juba eurokoha taganud meeskond) ja enam kui 200 000 euro suurust rahasüsti.

Ent esmalt on tartlastel vaja järelejäänud 11 vooruga kinni nõeluda kuuepunktine vahe Narva Transiga. Omavahelisi mänge on jäänud üks, 18. septembril Narvas. Eelmisest kolmest matšist on mõlemad võitnud ühe, korra lepiti viiki.

Kui paar nädalat tagasi tundus, et Transi vanker veereb pidurdamatult allamäge (pärast euromänge kaotati neli liigakohtumist järjest), siis treenerivahetuse järel on narvalased tunnistanud vaid võite. Aga heas hoos on ka Tammeka, kes võitnud eelmisest viiest mängust neli, sealhulgas võõrsil 1:0 Levadiat. Siinkohal tasub märkida, et suvel Florast laenatud ääremängija Henri Järvelaid on Kaljusse lahkunud Kaspar Pauri saapad edukalt täitnud. Seitsme matšiga on Järvelaid, kes täidab Tammekas harjumuspärase vasakääre asemel tõusva vasakkaitsja rolli, löönud kaks väravat ja andnud kolm tulemuslikku söötu.

Kas Pärnu Vaprus pääseb esiliigast?

Vahe ainsate reaalsete konkurentide, FC Kuressaare ja Viljandi Tulevikuga on viis punkti. Ei midagi võimatut. Aga noorel Vaprusel on lisaks kaitsemängule üks suur häda, nad ei oska võita. Kaotuseid on pärnakatel sarnaselt Tulevikule 17, saarlastel suisa 19 ning Tallinna Kalevil 15. Kuid võidurõõmu on Indrek Zelinski meeskond tundnud vaid korra, kuuest viigipunktist viis on kaotusemaiguga, sest eduseisu andsid ära just nemad.

Küll aga peaks pärnakaid lohutama teadmine, et kõik on endiselt nende endi kätes, sest ees ootavad muuhulgas kaks mängu Kuressaarega ja üks Viljandiga. Viimase kohaga kaasneva esiliigasse kukkumise vältimiseks tõi Vaprus suvel satsi ka kaks välismaalast: Gruusia poolkaitsja Gegi Kekua ja Inglismaa ründaja Dave Moli. Kui Kekua lisas meeskonda loovust, siis kolm aastat Liverpooli akadeemias veetnud Moli saagiks Pärnus jäi 73 minutit enne, kui treeningul saadud põlvevigastus ta hooaja lõpetas.

Tabeliseis 25 vooru järel

1. Nõmme Kalju 63 punkti

2. FC Flora* 58

3. FCI Levadia 53

4. Narva Trans 44

5. Tartu Tammeka 38

6. Paide linnameeskond 33

7. Tallinna Kalev 22

8. FC Kuressaare 14

9. Viljandi Tulevik 14

10. Pärnu Vaprus* 9