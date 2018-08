USA lahtistel tennisemeistrivõistlustel tegi eile kuum ilm mängijatele kõvasti liiga, viis meest andis vastasele just kuumusele viidates loobumisvõidu. Täna läheb asi ainult hullemaks ja taas lastakse käiku nn kuumareegel (heat rule).

Tänaseks ennustati Fahrenheitides 96 kraadi, mis tähendab 35,5 kraadi meile tuttava Celsiuse skaala järgi. Lisaks kerkib õhuniiskus üle 70 protsendi, teatas agentuur Reuters.

Kuumareegel lubab mängus teha kümneminutilise pausi - naistel teise ja kolmanda, meestel kolmanda ja neljanda seti vahel. See reegel on naiste seas juba varem olnud kasutusel, kuid mehed said USA lahtistel seda eile nautida alles esimest korda.