FC Flora alistas meistrivõistluste 25. voorus koduväljakul FCI Levadia tulemusega 3:0. Jürgen Hennile oli see peatreenerina üldse esimene võit mõne suure rivaali üle. "Kuidagi oli tunda, et meeskond on selleks valmis," lausus ta paarkümmend minutit pärast mängu ajakirjanikele. "Juba treeningutel tundus, et nad tõesti väga tahavad seda mängu võita. Tõesti tulime riietusruumist soovi ja plaaniga võita, mitte ei läinud kuidagi ära või viiki mängima." Eelmised viis liigamängu Levadia või Nõmme Kalju vastu olid kahel puhul lõppenud viigiga (Flora eduseisust üleminutitel) ning kolm korda Flora kaotusega. Kas tänane võit oli vaimselt vabastav?

"Kas just vabastav, aga meeskond sai täiesti selgelt aru, et võime mängida. Hooaja algul keegi väga ei uskunud seda, kaks mängu kevadel tõestasid, et vist ikkagi saab mängida ja nüüd lõpuks suutsime näidata, et tõesti suudame neid võita. Kompliment meeskonnale, et nad lõpuks potentsiaali endast välja said."

Teise poolaja esimesel veerandtunnil pani Levadia Flora väravavahi Mait Toomi korduvalt proovile. Kas pingil läks ärevaks? "Eks ikka sellised mängud on ärevad. Meeskond vajab sel hetkel Maitu. Ja Mait vajab mingil hetkel keskkaitsjaid. See komplekt töötas täna. Meeskond mängis ja võitles tõesti hingestatult, nii neid suuri mänge võidetaksegi. Kõik peab klappima." Taktikalisest plaanist: "Ütleme nii, et see (kontrarünnakud ja standardolukorrad - M.T.) on meil mingis mõttes plaan B. Tahtsime seekord natuke rohkem palliga mängida, sellest ka Markus [Poom] keskväljal. Ta on palliga natuke kiirem [kui Aleksandr Dmitrijev]. Mängisime palliga okeilt, aga ei domineerinud. Aga teeme standarditega tööd selle nimel, et kui mujalt ei suuda väravat välja võluda, siis on standardid. Samamoodi üleminekud. Teadsime, et kui Levadia võtab teisel poolajal rohkem riske, siis peame olema kontrate ärakasutamises väga hoolikad, et neid raisku ei laseks." Pühapäeval sõidab Flora külla Kaljule, kes ei saa kasutada mängukeelu all liiga parimat väravakütti Liliut. Kui palju see mõjutab ettevalmistust? "Nüüd on meil see eelis, et on [Henrik] Pürg (suvel Kaljust Florasse siirdunud keskkaitsja - M.T.), kes aitab analüüsida. Aga ei, ega ei muuda. Loomulikult peame teatud asju kohandama, mängijad on erinevad, aga suures plaanis mitte."