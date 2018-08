Flora peatreener Jürgen Henn naljatas mõni minut varem toimunud intervjuus, et Pürg on nende skaut. "Midagi [oskan öelda] küll, samas Kalju pole aastatega väga palju strateegiat muutnud. Üldiselt on teada, kuidas nad mängivad. Füüsiline ja küllaltki otsekohene jalgpall."

Ta lisas, et on siiamaani klubivahetusega rahul.

Kas see, et mängukeelu all ründajat Liliut pole, on teile suur abi? "Aga [viimati vigastatud olnud Rimo] Hunt on äkki, nii et..."