Ta lisas: "Ärge palun unustage, et võitsime tänavu kaks tiitlit (karika ja superkarika - M.T.). Need samad poisid võitsid. Nad võitsid kolm korda väga head Florat, neist kaks korda finaalis. Võidame koos ja kaotame koos. Tahan, et meie ilusast jalgpallist saaks nüüd jalgpall, mis võidab."

"Nad on liiga kaugel," tunnistas Levadia peatreener Aleksandar Rogic mängu järel ajakirjanikele. "Meie tiitlišansid on väga väikesed. Aga mõistagi valmistume igaks mänguks samamoodi ja usume lõpuni. Peame uskuma. Aga kui vaatame asja realistlikult, oleme tiitlist kaugel."

Flora mängust: "Taktikaliselt oli mäng selline, nagu ootasime. Mõlemal meeskonnal on väga selge idee, kuidas nad tahavad mängida. Meil on erinevad tugevused ja nõrkused, aga kõik teavad, et Flora kõige ohtlikumad relvad on väga head vasturünnakud ja head standardolukorrad. Nad kasutasid neid täna. Ma arvan, et skoor ei peegeldanud tänast mängupilti.