Kaia Kanepi (WTA 44.) kohtub USA lahtiste tennisemeistrivõistluste kolmandas ringis Rootsit esindava Rebecca Petersoniga (WTA 61.).

Kanepi sai teises ringis 6:4, 6:3 jagu kvalifikatsioonist põhiturniirile murdnud šveitslannast Jil Teichmannist (WTA 168.), Peterson oli 7:5, 6:1 üle ameeriklannast Vania Kingist (WTA 881.). Kanepi ja Petersoni matši võitjat ootab neljandas ringis kas Serena (WTA 16.) või Venus (WTA 26.) Williams.

23aastane Peterson on huvitava taustaga tennisist, sest tema vanemad Mart ja Miriam on eestlased, kes kolisid Rootsi elama 1990. aastal. Rebecca on külastanud mitmeid Eestis toimuvaid tenniseturniire ning suhtleb pidevalt ka Anett Kontaveidiga (allikas: Wikipedia).

US Openil jõudis Peterson esimest korda suure slämmi turniiri kolmandasse ringi. Matš Kaia Kanepi vastu peaks toimuma reedel.