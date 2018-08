Kaia Kanepi (WTA 44.) sai läinud ööl USA lahtiste tennisemeistrivõistluste teises ringis jagu šveitslannast Jil Teichmannist (WTA 168.).

"Enne mängu olin rohkem närvis kui esimene ring. Olin saanud suure võidu ja sellega tekkis võidukohustus. Teadsin, et pärast väga head võitu on raske mängida. See on praktiliselt kõigil nii. Ilmselt selles plaanis tuleb järgmine mäng lihtsam," rääkis Kanepi Delfile ja Eesti Päevalehele.

Avaringis maailma esireketi Simona Halepi alistanud eestlanna kohtub kolmandas ringis Rootsit esindava Rebecca Petersoniga (WTA 61.). Kanepi ja Petersoni matši võitjat ootab neljandas ringis kas Serena (WTA 26.) või Venus (WTA 16.) Williams.

Refereeritud artikli täisteksti loe Delfist