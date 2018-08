Aastat hästi alustanud Levadia teenis hooaja esimese kaotuse 15. mail, kui võõrsil jäädi Aleksandr Volkovi viimase minuti väravatest 1:2 alla just Kaljule. 23. mail viigistati Floraga, kuid esimene tõeline šokk saabus 12. juunil Kuressaares, kui saarlastega 1:1 viiki lepiti.

"Praegu valmistume järgmiseks mänguks. Ühtegi kriisikoosolekut pole toimunud ja pole ka plaanis. Juba laupäeval on vaja uuesti mängida ja meil pole aega muudatuste peale mõelda," ütles endine Eesti koondislane. Levadia kohtub laupäeval koduväljakul Tallinna Kaleviga.

Levadia jalgpalliklubi eesmärk on alati Eesti meistritiitel, kuid tänavu hakkab ihaldatud trofee käest libisema. 11 vooru enne hooaja lõppu jäädakse liidrist Nõmme Kaljust maha 10 punktiga, mängu vähem pidanud Flora on viie punkti kaugusel. Kuigi eile kaotati linnarivaal Florale kuivalt 0:3, kinnitas Levadia tegevjuht Sergei Hohlov-Simson, et kriisikoosolekut pole peetud.

"Nad (tabeli liidrid - toim) on liiga kaugel," tunnistas Levadia peatreener Aleksandar Rogic pärast eilset mängu ajakirjanikele. "Meie tiitlišansid on väga väikesed. Aga mõistagi valmistume igaks mänguks samamoodi ja usume lõpuni. Peame uskuma. Aga kui vaatame asja realistlikult, oleme tiitlist kaugel."

Ta lisas: "Ärge palun unustage, et võitsime tänavu kaks tiitlit (karika ja superkarika - toim). Need samad poisid võitsid. Nad võitsid kolm korda väga head Florat, neist kaks korda finaalis. Võidame koos ja kaotame koos. Tahan, et meie ilusast jalgpallist saaks nüüd jalgpall, mis võidab."

Rogici leping tiimiga kestab tänavuse hooaja lõpuni. Hohlov-Simsoni sõnul on juttu olnud ka pikemaajalisest koostööst, kuid midagi kindlat pole kokku lepitud.

Pareiko ootab noorema kolleegi naasmist

Lisaks huvitavale tabeliseisule on põnev olukord ka Levadia varumeestepingil. Pärast Priit Pikkeri karjääri lõppu võttis varukindamehe ameti enda kanda klubi spordidirektor Sergei Pareiko, kes pidas oma karjääri viimase mängu 2015. aasta 31. oktoobril, kui teenis mälestusväärses matšis Flora vastu punase kaardi.

Kui näiteks eile oleks põhimehe Sergei Lepmetsaga midagi juhtunud ja ta poleks saanud mängu jätkata, jooksnuks väljakule 41aastane Pareiko. Hohlov-Simsoni sõnul on tegemist siiski ajutise lahendusega, sest paari nädala pärast peaks traumast taastuma noor Armands Aparins.

Milliseks hindab Hohlov-Simson endise koondislase Pareiko hetkevormi? "Pingi peal on ta päris hea. Reedel saab näha, kuidas ta vorm tegelikult on, sest toimub ju legendide lahing! Ta on end pidevalt end heas füüsilises vormis hoidnud ja viimasel ajal teeb ka Levadia põhitiimiga trenne kaasa."