Eesti korvpallikoondise liider Siim-Sander Vene on endiselt klubita. Ääremängija nentis tänasel koondise kogunemisel, et juulis ja augustis on olnud täielik vaikus.

"Isegi selliseid pakkumisi pole tulnud, mis mind ei huvitaks," tõdes mullu Itaalia liigas Varese klubis hea hooaja lõpu teinud Vene.

"Tundub, et mul pole vaja õiget klubi, vaid õiget treenerit, kes hindab, mida ma teen. On tõesti pisut kummaline, et pärast klubihooaega ja normaalset koondisemängude akent midagi ei tulnud. Samas pole mul olnud kunagi karjääris nii, et koondisemängud oleks mind kuidagi aidanud," ütles ta.

Mida siis teha? Kas Kalev/Cramost läbi hüpata? "Neil on ka seal juba mehi ees," nentis Vene.

Üsna hõreda koosseisuga Eesti koondis sai täna ka ühe hea uudise. Nimelt oli Rauno Nugeri koondisega liitumine mõnda aega kahtluse all, aga tsenter sai Hispaania esiliigaklubilt siiski loa Eestisse sõita.