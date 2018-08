Uus-Meremaal Cardronas toimuvaid freestyle-suusatamise juunioride maailmameistrivõistluseid segab heitlik ilm ja naiste pargisõidu kvalifikatsioon on kahel korral edasi lükatud.

Viimase info kohaselt peaks Kelly Sildaru koos oma konkurentidega võistlustulle asuma Eesti aja järgi ööl vastu reedet, kui kavas on nii kvalifikatsuioon kui ka finaal. Õnneks tõestavad allolevad fotod, et vähemalt treeningute ajal on tüdrukuid saatnud ka ilus ilm. Loodetavasti jätkub päikesepaiste ka reedel ning Sildaru saab edukalt tiitlit kaitsma asuda.

Kelly Sildaru pargisõidu treeningul. (Red Bull Content Pool)

Kelly Sildaru pargisõidu treeningul. (Red Bull Content Pool)