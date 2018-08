27aastane Soome rallitalent Esapekka Lappi (Toyota) jääb tänavu tiimikaaslase Ott Tänaku varju, kuid loodab peagi ise MM-tiitli eest võitlema hakata.

Kesk-Soomest pärit Lappi CV on noore mehe kohta võimas: kardisõidu (2007) ja ralli (2012) Soome meister, ralli Euroopa meister (2014) ja WRC2 klassi maailmameister (2016). Pole kahtlustki, et ootused on kõrged ka WRC maailmas. Mullu võitis ta kodumaal peetud etapi, tänavu on käimas esimene täispikk WRC hooaeg. Kokku on ta MM-sarja kõige kangemate autode hulgas poodiumil käinud kolm korda.

Esapekka Lappi on MM-sarjas juba kolm korda poodiumil käinud. (Red Bull Content Pool)

Kuigi Lappi areng jätkub üsna tormilise hooga, on tänavu Toyota tiimi kindel esinumber olnud Tänak. Lappi sõnas rallit.fi-le antud intervjuus, et loomulikult tahaks ta kiirem olla, kuid tegelikult ei saagi ta loota, et esimesel täispikal WRC-hooajal Tänakust parem on. Praegu lahutab eestlast ja soomlast 48 punkti.