Eesti korvpallikoondis alustas ettevalmistust septembri keskel peetavateks MM-valikmängudeks 10 palluriga. Riburadapidi liituvad koondisega ka Kristian Kullamäe, Kristjan Kitsing, Maik-Kalev Kotsar, Sander Raieste ja positiivse üllatusena ka Rauno Nurger.

Veel eile oli lahtine, kas Nurger saab Hispaania esiliigas mängivast Huesca Penase klubist vabaks, aga järgmiseks nädalavahetuseks on ta Eestis. "Nurgeriga oli keeruline, aga lõpuks saime klubiga kokkuleppele, et ta saab vabaks," lausus koondise peatreener Tiit Sokk pärast tänast koondise jõusaalitreeningut.

Kõige hiljem saab ilmselt koondisesse tulla Vitoria Baskonia duublis mängiv Sander Raieste. Et Euroliigas osaleva põhitiimiga ta sel aastal hooajaeelset ettevalmistust kaasa ei tee, on võimalus, et ääremängija jõuab kodumaale varem.