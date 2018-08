„Ma ei tea ka ise täpselt, kas ma lähen Hispaaniasse tagasi või mitte. Oleme koos agendi ja klubiga paar nädalat läbirääkimisi pidanud. Läbirääkimiste protsessi algatasin mina, sooviks on kas sealt lahkuda või paremaid tingimusi saada. Võib-olla ei tule nendest midagi välja ja pean sinna naasma,“ rääkis ta.

Kaks hooaega Hispaania esiliigas Lleida Forca klubis leiba teeninud Hermet ei soovinud enda olukorra tagamaid üksikasjalikult lahata, aga tõdes, et Hispaanias pole asjad enam sama hästi kui näiteks eelmise hooaja alguses.

Eesti korvpallikoondislane Kregor Hermet (21) ütles tänasel koondise kogunemisel, et ta mängiks hea meelega algaval klubihooajal Eestis, mitte Hispaanias.

„Asi pole otseselt mänguajas, pigem isiklikes nüanssides. Tulevikku vaadates pole mul välismaal mängimise ambitsioonid kadunud. Üritan leida endale sobivat varianti. Kui see variant on Eestis ja asjad laabuvad, siis võin tõesti sügisest kodumaal olla,“ sõnas 204 cm pikkune Hermet.

Hooaja keskmisteks näitajateks jäid 16,8 minutit, 5,1 punkti ja 3 lauapalli. Lepingut on Hermetil Lleidaga alles kaks aastat.

Võimalikest kosilastest on läbi käinud Tartu ja TTÜ nimed. „Huvi on tuntud ka mujalt Eestist. Ma pole kellelegi midagi lubanud, aga olen kõik ilusti ära kuulanud. Asjad on veninud, aga loodan nädala jooksul enda tuleviku osas selgust saada,“ kinnitas ta.