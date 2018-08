Tuleval nädalal alustavad Euroopa jalgpallikoondised uue sarja UEFA Rahvuste liigaga. Täna teatas koosseisu Inglismaa peatreener Gareth Southgate, kelle valikus mitu põnevat nime.

Võrreldes suvise MMiga pole seekord tiimis kogenud Gary Cahilli ja Jamie Vardyt, kes ilmselt koondise eest enam ei mängigi. Lisaks jäävad eemale Manchester Unitedi mehed Ashley Young ja Phil Jones. Pisimuutusi on veelgi.

Vahest et üllatavaim valik Southgate´i valikus on vasakkaitsja Luke Shaw. Paari aasta eest Inglismaa üheks talendikamaks mängijaks peetud pallur pole pärast 2014. aastal Southamptonist Manchester Unitedisse liikumist suurte sammudega arenenud. Põhjuseid on erinevaid, kui tänavust hooaega on ta igati korralikult alustanud. Seetõttu avanes taas tee koondisesse.