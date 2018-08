Kuigi Pärnu korvpallimeeskond teatas juba mõnda aega tagasi, et tiim on tulevaks hooajaks komplekteeritud, siis viimastel päevadel on toimunud väikesed muutused.

Eile tuli teade, et suvepealinnast lahkub 18aastane Artur Konontšuk, kes liitub Tšehhi korvpalliakadeemia GBA-ga (Get Better Academy). Juba tänaseks on talle aga asendus olemas.

Pärnuga liitub 17aastane ääremängija Kaspar Lootus, kes eelmisel hooajal pallis Leedu klubis Tornado. "Õppisin seal kiiremat mängu ja platsinägemist. Ise töötasin enda tehnika kallal ja muude külgedega, mida soovin arendada," vahendas Pärnu meeskonna sotsiaalmeedia noormehe öeldut.

Miks ta tagasi oma kasvatajaklubi juurde naasis? "Leedus ei pakutud see aasta arengu poolest sama kõva süsteemi nagu ma saaks siin Pärnus ning sellepärast otsustasin see aasta kätt proovida kodulinnas,“ selgitas Lootus.

Ta lisas: "Koheselt ma kindlasti ei oota, et minust põhitegija saab, eks hooaeg näitab ja muidugi tuleb olla ise mees. Ma usun, et see on minu karjääris ikka samm edasi, kuna saan ennast proovile panna meeste seas ja tean, et treeningud on siin väga kvaliteetsed."