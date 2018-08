Talispordihooaja alguseni on veel aega, kuid esimesed dopingumured on juba õhus. Reutersi andmetel on luubi alla neli Venemaa laskesuusatajat.

Rahvusvaheline laskesuusaliit (IBU) avaldas vaid, et nelja sportlast kahtlustatakse dopingureeglite rikkumises, kuid täpsemat infot esialgu ei väljastatud.

Rikkumine ei pruugi olla sellest suvest, vaid võib pärineda juba varasemast ajast. Nimelt teatas Venemaa alaliit, et kolm kahtlusalusest on profikarjääri juba lõpetanud ning üks ei kuulu koondise nimekirja.

Kuna venelastel on viimastel aastatel meeletult dopingujamasid olnud, hoitakse neil pidevalt teraselt pilku peal. Samuti on probleemide tõttu meie idanaabritel erinevate alaliitudega üsna kehvad suhted.