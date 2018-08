Uus-Meremaal Cardronas peetavatel freestyle-suusatamise juunioride MMil võitis Kelly Sildaru naiste pargisõidus kindla kuldmedali, kaitstes sellega 2017. aastal võidetud tiitlit. Kokku on ta juunioride MMidelt võitnud kolm kulda ja ühe hõbeda.



Tiitlikaitsjana starti tulnud Sildaru kogus juba avakatsel 95,2 punkti, mida oli 11,2 silma võrra rohkem kui lähimal jälitajal Anastassia Tatalinal. Teises ja kolmandas voorus sai 16aastane eestlanna kohtunikelt vastavalt 92,6 ja 93,6 punkti.

👊Kelly Sildaru from Estonia is your new ladies @FISfreestyle Junior World Champion in Freeski Slopestyle, taking home the GOLD medal on a bluebird day @CardronaNZ. YEW!



🥇Kelly Sildaru (EST)

🥈Anastasia Tatalina (RUS)

🥉Kokone Kondo (JPN) pic.twitter.com/Rvu6kQfGRF