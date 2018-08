Eile õhtul Monacos toimunud galaõhtul kohtusid ka kaks vana kolleegi - Sergio Ramos ning Mo Salah, kes saatuse (või UEFA) tahtel olid väga lähestikku istuma sattunud.



Kahest mehest on pärast mais toimunud Meistrite liiga finaali parajalt räägitud. Reali mees Ramos võttis Kiievis toimunud mängus Liverpooli staari Salahi nii maha, et viimane pidi õlavigastuse tõttu platsilt lahkuma ning saadud vigastus rikkus ka egiptlase MMi.



Eilsel üritusel otsustas Meistrite liiga mulluse hooaja parimaks kaitsjaks valitud Ramos suhteid soojendada ning asetas õrnalt oma käe Salahi õlale. Egiptlase olemisest võib järeldada, et hispaanlase liigutus talle üleliia palju ei meeldinud.

Sotsiaalmeediakasutajatele pakkus kahe suure kohtumine aga küllalt nalja.

"Sergio Ramose vastik viga jätab Mo Salahi terveks hooajaks kõrvale."

Mo Salah is set to miss the rest of the season after a disgusting attack on his shoulder by Sergio Ramos pic.twitter.com/z52SpT5zwE — ODDSbible (@ODDSbible) August 30, 2018

Salah sitting in front of Ramos like pic.twitter.com/OQ97bXRoLZ — Troll Football (@TrollFootball) August 30, 2018

"Ramos: "kuidas käsi on?" Salah: "ma ei taha sellest rääkida.""

Ramos: "How's the arm?"



Salah: "I don't want to talk about it..." pic.twitter.com/2hlb9JQ4fl — Dale O'Donnell (@ODonnellDale) August 30, 2018