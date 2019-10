WRC SÜNNIPÄEVAGALERII | Palju õnne, Ott Tänak! Ohtuleht.ee , täna, 11:00 Jaga: M

GALERII

Ott Tänak Soome rallil võidušampust pritsimas. Foto: Robin Roots

Täna tähistab oma sünnipäeva rallisõitja Ott Tänak. WRC-sarjas kihutav 32aastane saarlane on praeguseks võitnud iga Eesti spordisõbra südame. 2011. aastal autoralli MM-sarjas debüteerinud Tänakul on praeguseks ette näidata 12 rallivõitu ning ta on kaks etappi enne lõppu tänavuse MM-sarja liider. Palju õnne!