WRC ÕL KATALOONIAS | Neuville on punktikatse pirukast hammustanud kõige suurema tüki Henry Rull, Salou , eile, 09:01

Thierry Neuville. ANDREAS SOLARO

Et autoralli MM-sarja tiitliheitlus on tänavu väga pingeline, on iga punkt kuldaväärt. Ekipaažidel on lisasilmi võimalus hankida punktikatselt, kus on tänavu kõige edukam olnud MM-sarja üldliider Thierry Neuville.