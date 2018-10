Endine Inglismaa jalgpallikoondise peatreener sai telestuudios infarkti

Allikate andmetel oli Hoddle surmaga silmitsi, kuid tema elu päästis BT Sportsi töötaja, kes oskas südamestimulaatorit kasutada. Hoddle'i esindaja teatas eile õhtul, et mehe olukord on tõsine, kuid ta on ekspertide hoole all.



Hoddle mängis karjääri jooksul Tottenham Hotspuris, Monacos, Swindon Townis ning Londoni Chelseas, Inglismaa koondist esindas poolkaitsja aastatel 1979-1988 53 korda, mille jooksul lõi 8 väravat.



Aastatel 1996-1999 juhendas ta Inglismaa koondist. Mees vallandati, kuna ta vihjas The Timesile antud intervjuus, et inimestel on puuded, sest nad on eelmises elus kehvasti käitunud.