MMi üldseis: Tänak jääb liidrist 23 punkti kaugusele, kuid väike võimalus tiitlivõiduks püsib 

Tabeliseis on hetkel järgmine:

1) Sebastien Ogier 204

2) Thierry Neuville 201

3) Ott Tänak 181



Austraalias on mängus 30 punkti (25 rallivõidu eest, 5 punkti nopib endale punktikatse võitja). Niisiis on Tänakul, kes jääb Ogier'st maha 23 punktiga, võimalus tiitlivõiduks olemas, kuid see eeldab, et kaks lähimat konkurenti ebaõnnestuvad.



Punktisüsteem: 1. koht 25 punkti, 2. koht 18, 3. koht 15, 4. koht 12, 5. koht 10, 6. koht 8, 7. koht 6, 8. koht 4, 9. koht 2 ja 10. koht 1.