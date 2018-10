Endast viimase välja pigistanud Heiki Nabi: täna oli see maksimaalne tulemus 

"Tundsin, et võinuks maadelda ka medali eest, aga seekord läks niimoodi. Mina andsin endast igatahes kõik ning seda ma tundma ei pea, et kahetseks, et kusagil ei pingutanud. Täna oli see maksimaalne tulemus," sõnas Nabi pärast kaotatud pronksiheitlust Õhtulehele.

Mida arvas eestlane kohtunike otsustest? "Ma pole matši veel ise tagantjärele näinud – üks asi on matši tunda, teine näha," selgitas Nabi. "Esimeses pooles oli kindlasti tema parem, kuid teises tundus mulle, et mina, sest suutsin teda lükata ja tööle panna. Aga kohtunikud otsustasid nii, olgugi, et lootsin, et see punkt võiks mulle tulla."