Pole Klavanit, pole probleemi! Cagliari alistas kodus tabeli punase laterna 

Cagliari läks kodus peetud matši juhtima 15. minutil, täpne oli Leonardo Pavoletti. 59. minutl suurendas Lucas Castro Cagliari edu 2:0 peale. 79. minutil suutis Mariusz Stepinski Chievo kaotusseisu vähendada, aga rohkem seis ei muutunud.

Hooaja kolmanda võidu saanud Cagliari on 10 matšiga kogunud 13 punkti ja tabelis ollakse 12. kohal. Chievo on teinud küll kaks viiki, aga tabelis on neil -1 punkti, sest hooaja alguses karistas Itaalia alaliit neid vigase raamatupidamise eest kolme miinuspunktiga.