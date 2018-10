Käsipallikoondise uus peatreener ei lase kaotustel ennast morjendada: minu jaoks oli see suurepärane nädal 

"Raske on niimoodi konkreetselt öelda, aga eks väikesed pisivead said seal maksvaks. Tegime kolm-neli väikest eksimust, täpselt nagu Hollandi vastu. Ehk olukorrast, kus meie peaksime ründama, said nemad kiire värava. Need kaks miinust olid kokku Sloveenia vahespurdi põhjuseks," leidis Sivertsson.