Lewis Hamilton pärast viiendat MM-tiitlit: mul on kummaline tunne 

"Kummaline tunne on. Aitäh Mehhiko fännidele ja Mercedese tiimile. Ma ei võitnud MM-tiitlit mitte siin Mehhikos, vaid tänu kogu aasta jooksul tehtud tööle. Olen Mercedesega sõitnud alates sellest, kui olin 13. On väga ülev võita samas autos viies MM-tiitel, kus tegi seda Fangio. See on nii imeline!" rääkis Hamilton pärast võistlust teda intervjeerinud David Coulthardile.