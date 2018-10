MEENUTUS | Lennuõnnetused on röövinud sadade sporditegelaste elusid 

Kahjuks pole see kaugeltki mitte esimene kord, kui sporditegelasi vedav lennuvahend sihtpunkti ei jõua. Alljärgnevalt meenutus spordiga seotud ohvriterohkeimatest tragöödiatest.

Vladimir Putin jätab hokimeestega hüvasti. AFP/Scanpix

15. veebruar 1961 - New Yorkist Brüsselisse teel olnud Boeing 707 kukkus siiani teadmata põhjustel alla. Teada on vaid nii palju, et lennuk ei saanud esialgu Brüsseli lennujaamas maanduda, sest maandumisrada oli hõivatud. Uuelt tiirult masin aga tagasi ei jõudnudki. Kõik pardal olnud 72 inimest surid, nende seas 25liikmeline USA iluuisutamise koondis, kes oli teel Prahasse MMile.