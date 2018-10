VIDEO | Toyota rallitiimis lauldakse bemmi uutest kummidest 

Just need muusikakollektiivi 42GO lauluread kõlasid Toyota rallitiimi tagatubades Kataloonia etapi ajal. Martin Järveoja postitas Instagrami vahva video, kus ta koos Ott Tänakuga ühele tiimikaaslasele Eesti muusikat tutvustas, ja tundub, et värske 42GO fänn on eluga rahul!