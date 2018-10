Conte läheb ilmselt Madridi Reali päästma. Kas võimatu missioon? 

Ülieduka perioodi järel lahkusid suvel klubist kaks võtmeisikut: peatreener Zinedine Zidane ja ründaja Cristiano Ronaldo. Võis eeldada, et mingit mõju see klubi käekäigule avaldab, aga tänaseks on selge, et muutus on fataalne!

Hispaania kõrgliigas on mängitud kümme vooru ja Reali leiab alles tabeli üheksandalt realt. Kirjas on neli võitu, kaks viiki ja neli kaotsut, mis annab kokku 14 punkti. Kõikide sarjade peale on viimasest seitsmest matšist võidetud üks.

Peatreener Julen Lopetegui saab ilmselt lähiajal kinga, aga vaevalt on õiglane kogu süü temale veeretada. Tegemist on siiski suurepäraseid tulemusi näidanud kogenud peatreeneriga. Ilmselt peituvad Reali probleemid sügavamal kui Lopetegui saamatuses.

Madridi Reali viimased mängud:

vs Sevilla 0:3 kaotus

vs Madridi Atletico 0:0 viik

vs Moskva CSKA 0:1 kaotus

vs Deportivo Alaves 0:1 kaotus

vs Levante 0:1 kaotus

vs Plzeni Viktoria 2:1 võit

vs Barcelona 1:5 kaotus

Julen Lopetegui treenerikarjäär võttis Madridi Realis masendava pöörde. AP/Scanpix

Ajaleht Marca andmetel lahkub Lopetegui ametist juba täna õhtul ning teda asendab Antonio Conte, kelle viimased töökohad olid Chelsea, Itaalia koondise ja Juventuse juures.