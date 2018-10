SUUR ÜLEVAADE | 34 eestlast piiri taga: kes olid võitjad, kes kaotajad? 

Itaalia esiliigas said Henri Treial ja Kristo Kollo VBC Mondovi ridades kirja 3:1 (25:20, 25:15, 22:25, 25:20)võidu Santa Groce üle. Eestlased etendasid võidus olulist rolli, Kollo tõi 14 punkti (+5), Treial lisas 10 silma (+10). Liigatabelis on Mondovi 6 punktiga teisel real. Itaalia naiste esiliigas sai Anna Kajalina tööandja Pinerolo 0:3 (21:25, 19:25, 20:25) kaotuse Casertalt. Kajalina arvele kogunes oma naiskonna edukaimana 18 punkti (+12). Liigatabelis ollakse 5 punktiga neljandad.

Türgis sai võidurõõmu tunda Oliver Venno (Istanbuli Galatasaray), Robert Täht ja Izmiri Arkas said kaotuse. Venno tõi Galatasaray 3:1 (25:15, 17:25, 25:19, 25:17) võidumängus Halkbanki üle üleplatsimehena 26 punkti (+18). Venno hooaja algus on olnud suurepärane, eestlane troonib liiga resultatiivsuse tabeli tipus – tema arvel on nelja mänguga 74 punkti (liigas kolmas), geimis keskmiselt on diagonaalründaja toonud 6,17 punkti (liigas teine). Täht ja Arkas kaotasid 2:3 (21:25, 25:17, 23:25, 25:23, 11:15) Arhavile. Kohtumise statistika on puudulik. Liigatabelis on Galatasaray teisel, Arkas kolmandal kohal.