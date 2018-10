PÖÖRANE JÕUD! 1000 kg piirile lähenev Siim Rast püstitas rahvusrekordi 

Tüüri kogusumma 350 kg andis 379,78 Wilksi punkti. Järgnesid Helena Veelmaa 365,11 punktiga ja Karoliina Kase 356,29 punktiga. Punkte said 17 naist.

"Väga võimas võistlus oli. Ei mäletagi, millal viimati jõutõstmises nii suur osalejate arv oli. Paljud mehed ja naised on suvel kõvasti trenni teinud ja näitasid nüüd head arengut. Mul on väga hea meel näha, et Eestimaalt ei ole kadunud tugevad mehed ja naised," ütles Eesti Jõutõsteliidu president Kaido Leesmann.