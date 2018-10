KALEV KRUUS: nii nagu kunagi Schumacher Ferraris, on praegu Hamiltoni ajastu 

Just sellised emotsioonid valdasid pühapäeva õhtul Lewis Hamiltoni, kes krooniti kaks etappi enne vormel 1 hooaja lõppu Mehhikos maailmameistriks. Karjääri jooksul oli see britile viiendaks tiitliks. Täpselt sama palju karikaid on legendaarsel Juan Manuel Fangiol, enamat on suutnud vaid Michael Schumacher (7).