Cristiano Ronaldo paljastas, miks ta Realist lahkus 

"See pani mind mõtlema lahkumisele. Vaatasin vahepeal uudiseid, kus räägiti, et palusin luba Realist lahkuda. See oli osaliselt tõsi, aga tõde on ka see, et mul oli alati tunne, et nad ei hoia mind kinni. Kui oleksin mõelnud ainult raha peale, oleksin läinud Hiinasse, kus teeniksin neli-viis korda rohkem kui Juventuses. Aga Juventus tahtis mind kogu südamest. Nad tegid selle mulle selgeks," lisas Ronaldo ja kinnitas, et peatreener Zinedine Zidane'i lahkumine tema otsust eriti ei mõjutanud.