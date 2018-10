Imelise võidu saanud Sebastien Loeb võib ka tuleval hooajal WRC-sarjas osaleda 

Tõsi, täishooaega ei soovi 44aastane Loeb siiski oma plaanidesse võtta. Aga võrreldes varasemaga on tal rohkem aega, sest Peugeot otsustas rallikrossi MM-sarjast tagasi tõmbuda.

"Autoralli on minu ala, tunnen end siin väga hästi. Oli hea tunne taas võidukonkurentsis olla ja ehk annab võit mulle motivatsiooni järgmisel aastal tagasi tulla. Teisalt tean, miks ma omal ajal loobusin - autoralli nõuab väga palju aega ja pühendumist. Kas ma teen kaasa täishooaja? Ei. Aga võib-olla tulen tagasi osadeks rallideks," rääkis Loeb.

Prantslane lisas, et algaval nädalal on tal rohkem aega mõelda, mis temast 2019. aastal saab. Senise WRC-karjääri jooksul on ta esindanud Citroeni. Samas tiimis sõidab tuleval hooajal viiekordne tšempion ja Loebi kaasmaalane Sebastien Ogier.