Ronaldo vastu esitatud vägistamissüüdistused on vutistaari perekonnale mõjunud väga rängalt 

"See lugu segab mu elu. Mul on elukaaslane, iga päev aina vanemaks jääv ema, neli last, õed ja vend. Pere, kellega olen väga lähedane. Minu mainet võib nimetada eeskujulikuks. Kujutage ette, mis juhtub siis, kui keegi süüdistab teid vägistamises, vahet pole, milline teie maine on. Tean, kes ma olen ja mida ma tegin. Tõde tuleb kunagi päevavalgele. Ja inimesed, kes mind kritiseerivad ja teevad minust tsirkuseartisti, alles näevad, mis tegelikult juhtus," ütles Ronaldo.