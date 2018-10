Leicester ja vutimaailm leinavad meest, kes tegi võimatu võimalikuks 

Tänane päev möödus Kesk-Inglismaal asuvas Leicesteris leinameeleolus. 2010. aastal klubi ostnud Srivaddhanaprabha jättis linna ajalukku ühe eriti võimsa jalajälje, just tema toetuse abil võitis City 2016. aastal Inglismaa meistritiitli. Saavutus, mis jääb igaveseks maailma suurimate spordiüllatuste nimekirja.

Tiimi kodustaadioni juures käisid hukkunud miljardäri lisaks kohalikele elanikele mälestamas ka tema naine Aimon, tütar Voramas ning poeg Aiyawatt, kes on viimastel aastatel töötanud klubi tegevjuhina. Suure tõenäosusega saab just temast tiimi uus omanik. Samuti olid kohal klubi mängijad, teistes seas näiteks Jamie Vardy ja Kasper Schmeichel, kelle üüratu panus aitas Leicesteril kaks ja pool aastat tagasi riigi tšempioniks tulla.

„Ma pole kunagi kohtunud sinusuguse mehega,“ kirjutas õnnetust pealt näinud taanlasest puurivaht Schmeichel. „Töökas, pühendunud, kirglik, ülimalt sõbralik ja helde. Sul oli kõigi jaoks aega. Ma imetlesin sind liidri, isa ja mehena. Sa muutsid jalgpalli. Igaveseks. Sa andsid kõigile lootust, et võimatu on võimalik. Mitte ainult meie fännidele, aga kõikidele üle maailma. Vähesed on seda suutnud.“