Mart Seim: see on mu elu kõige keerulisem aasta! 

Seljatrauma on Marti kimbutanud üheksa kuud, kevadel loobus ta sama tervisehäda tõttu EMist. "See on mu elu kõige keerulisem aasta!“ nendib atleet siiralt. Isa lisab: "EMil oli hõbe juba kandikul, seljavigastuse pärast jäi see vastu võtmata."