Lätil ja Soomel on vingem materjal, meil aga jällegi Orava mets 

Mis on võrreldes kümne aasta taguse ajaga siis muutunud? „Väga palju mängijaid on läinud välismaale. Eks see tekitabki noortele ruumi ja nad saavad kohe platsile,“ arvas Jasmin, keda toetas ka Meresaar. „Noorte mõttes on hea, et nii palju on välismaale mindud. Teine asi on see, et kodune liiga läheb seeläbi jällegi nõrgemaks. Samas, seda enam peaks noortel olema tahtmist siin läbi lüüa ning välismaale edasi liikuda,“ leidis endine diagonaalründaja.