Sebastien Ogier: Austraalias on kogu pinge Neuville'i peal 

"Esimesena startides on mul raskem, aga olen seisuga rahul. Kui punktid on olemas, siis on nad olemas. Kui neid on vaja juurde saada, siis on juba teine lugu. Neuville'il on stardipositsiooni mõttes eelis, aga pinged lasuvad temal," ütles viiel korral maailmameistriks tulnud Ogier.