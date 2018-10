Ruja muusika ja Eesti kleidid – uisutüdruk Eva-Lotta Kiibuse trumbid 

„See üllatas tõepoolest! Ma ei arvanud, et kohtunikud mind nii kõrgelt hindavad. Aga kava õnnestus sooritada puhtalt ja kohtunikelt tuli ka päris palju plusse,“ räägib Eva-Lotta õhinal.

Eva-Lotta Kiibuse vabakava kostüüm. ERAKOGU

Nüüd tuleb hakata ülespoole upitama teist, kompositsioonihinnet, aga paralleelselt käib mõistagi edasi töö tehniliste elementide kallal. Teise hinde parandamise tee on Eva-Lottal selge. „Vajan juurde hoogu pluss palju loeb see, kui suur sa jää peal välja paistad,“ ütleb nääpsukesevõitu, aga sitke neiu. „Kava peab muutuma raskemaks, kompaktsemaks. Pean nüüd käima läbi teekonna lapsest täiskasvanute uisumaailma. Peab käima klõks – sa pole enam väike, sa oledki jääl suur! Seda ei saa vägisi treenida, see peab sinu seest tulema. Küll tuleb ajaga.“

Kokku miksiti Mozart ja Michael Jackson!

Iluuisutamises on ülisuur tähtsus muusikal ja kleitidel, mis peavad tooma välja uisutaja isikupära. Eva-Lottat toetab sel hooajal kõige ehtsam „eesti värk“!

Ta valis lühikava muusikaks Ruja pala „Tango“ ning kleidid disainisid kodused moeloojad Ketlin Bachmann ja Riina Põldroos. „Näitame maailmale, et Eesti on väike, aga siin tehakse häid asju!“ hüüatab Levandi. „„Tango“ läheb kokku nii Rein Rannapi kui ka Eesti Vabariigi juubeliga. Ning hooaja esimestel võistlustel – peale Soome veel Leedus ja Itaalias – märgati kohe: Eva-Lotta on teistsugune! Iluuisutamises sa pead välja paistma, erinema. Ning tema kleidid ja muusika paistavad välja.“

Ka Eva-Lotta läheb teemast rääkides põlema: „Armastan Ruja muusikat väiksest peale! Kui proovisin tänavust lühikava sõita ja kuulsin selle kõrvale „Tangot“, sobisid need kohe kokku, ma ei pidanud midagi spetsiaalselt hakkama välja tooma.“