OTSE | Sport 30.10: Anett Kontaveit alustab kõrgetasemelist aastalõputurniiri 

Tuletame veelkord meelde, millist turniiri Kontaveit täna alustab. Tegemist on aastalõputurniiriga, mis kannab nime WTA Elite Trophy. Tegemist on tugevuselt teise aastalõputurniiriga, kus mängivad peamiselt tennisistid maailma edetabeli teisest kümnest. Turniiri auhinnafond on 2,3 miljonit dollarit, võitmatuna turniiri läbinud naine teenib 670 000.