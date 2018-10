VÄLJAANNE: Conte oli juba otsapidi Madridi Realis, kuid itaallane tahab Chelseat veel lüpsta 

Conte pidas Realiga kõnelusi juba enne, kui Lopetegui ametist vabastati. Itaallase peamine nõudmine oli, et ta saaks oma plaani elluviimiseks ühe keskkaitsja ning tugevat tipuründaja, kes suudaks palli vallata. Conte on eelkõige tuntud oma kolme keskkaitsja taktita poolest.

Keset hooaega on aga neid nõudmisi raske täita. Seega arvatakse, et Conte loodab Realiga liituda hiljem. Ühtlasi elab itaallane praegu ilusat elu, sest suvel sai ta Londoni Chelseast kinga, mis omakorda tähendas kompensatsiooni. Kogenud juhendajale lubati aasta jooksul maksta rohkem kui 10 miljonit eurot, aga seda vaid seni, kuni ta uue töökoha leiab.

Hispaania väljaanne Marca kirjutab: "Conte üleminek Madridi Reali on seisma pandud. Põhjus on selles, et ta tahab saada Chelsealt kogu kompensatsiooni, lisaks soovib ta Realis oma käe järgi uut süsteemi luua."