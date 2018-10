Jalgpall Tallinna külje alla rajati uuenduslik jalgpallistaadion Ohtuleht.ee , täna, 10:37 Jaga:

Saku jalgpallistaadion. Advanced Sports Installations Europe

25 aastat üle maailma jalgpalliväljakuid rajanud Eesti ettevõte Advanced Sports Installations Europe uuendas täielikult Saku kunstmurustaadioni, kust ülesvõetud vanad materjalid suunati täies mahus taaskasutusse. Põhjaliku uuenduskuuri läbinud täismõõtudes kunstmuru jalgpalliväljak Harjumaal Sakus on nüüd pehmem ja sportlasesõbralikum kui iial varem. Staadioni kunstmurukihi alla paigaldatud 2 cm paksune pehmenduskiht vähendab jooksmisel põrutust ning tänu sellele ka võimalikke vigastusi tulevikus. Staadioni renoveeris Advanced Sports Installations Europe AS (ASIE), kel on kogemusi kunstmuruväljakute ehitamisel üle maailma. Tänavu on ettevõte rajanud umbes 130 staadionit, kuid neist vaid kaks Eestis – lisaks Sakule ka Haapsalu linnastaadionile. ASIE omaniku Raul Lättemägi sõnul oli Saku staadioni renoveerimine ainulaadne seetõttu, et mitte grammigi vanast kunstmurust ja täitematerjalist ei läinud prügimäele. "Kõik kasutusel olnud materjalid korjati kokku ning saadeti taasrin