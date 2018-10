Korvpall AJAKIRI BASKETBALL | Marten Maide korvpallipäevik: usun ilmselgelt, et olen tiimi parim mängija Marten Maide , täna, 14:08 Jaga:

Kuigi käib kõva tiimisisene võitlus, on Marten kindel, et ta on meeskonna parim mängija. Erakogu

Kuidas korvpallurid platsil palli patsutavad, milliseid statistilisi näitajaid protokolli kogutakse ja kes keda võidab, saab iga spordisõber oma silmaga näha. Mis toimub aga mänguvälisel ajal, kuidas kohtumisteks valmistutakse, millised on meeskonnakaaslased, missuguseid emotsioone pallur tunneb ja muu säärane jääb tihtipeale saladuseks. Et põnevat tausta avada, võtsime appi USAs Carmel Christian Cougarsi meeskonnas viimast aastat keskkoolis mängiva Marten Maide. 18aastane tagamängija pajatab terve hooaja jooksul sellest, mis kaadri taha jääb.