WRC Tänaku uue tiimikaaslase aus ülestunnistus: ma pole autorallit nautinud Toimetas Jarmo Jagomägi , täna, 13:04 Jaga:

Kris Meeke. JOSEP LAGO/AFP

Tuleval hooajal Toyota rallitiimiga liituv Kris Meeke on olnud ligi pool aastat töötu ning see periood on õpetanud talle nii mõndagi.