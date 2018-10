Anett Kontaveit: ühe kehva servigeimi järel lagunes kõik 

"Seda mängu on raske kirjeldada. Kuni 3:3ni oli [minu] mäng päris normaalse tasemega, siis tegin ühe kehva servigeimi ja kõik lagunes ära. Ma ei saanud ennast kuidagi käima. Oli kuidagi tühi olek väljakul," võttis Kontaveit kohtumise kokku. "Minu poolt väga kesine esitus."

Ta lisas: "Ta ründas minu teist servi väga hästi. Võttis initsiatiivi ja tegi elu mu enda servil raskeks. See väljak on veidi kõrgema põrkega. Talle sobis, kuidas minu teised servid üles tulid. Ta sai neid hästi rünnata."

Kontaveiti segas mõnda aega tagasi vigastus, kuidas on tervis nüüd? "Otseselt pole vigastusi ja midagi konkreetset ei seganud," vastas ta, kuid lisas: "Kodus olles olin mingi aja haige, mistõttu polnud ettevalmistus päris 100%."

Homme kohtub eestlanna mulluse tšempioni Julia Görgesega. Lihtsamat lahingut Kontaveit ei oota. "Kindlasti pole vastane kergem. Talle kindlasti meeldivad need väljakud ja ta on ilmselt päris heas vormis. Raske ennustada, aga mina peaks kindlasti kõvasti paremini mängima, et talle vastu saada," arutles ta.