Venemaa korvpallikoondis tahab järgmisteks üliolulisteks mängudeks kokku ajada kogu kaardiväe eesotsas Švediga 

"Ma ei taha liialdada, kui järgmised mängud on otsustava tähtsusega. Mõne tähtsa mängija puudumine võib meie järgmised kolm aastat ära rikkuda. Kui Venemaa ei jõua MMile, tähendab see, et jääme teist korda järjest olümpialt välja," ütles Venemaa korvpalliliidu juht Andrei Kirilenko fiba.com-ile. "See tähendaks, et järgmine võimalus suurturniiril mängida avaneks alles 2021. aasta EMil."