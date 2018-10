VIDEO | Millest rääkisid spordisaalis kohtunud vutiäss Neymar ja korvpallistaar Curry? 

Arutati paljudel erinevatel teemadel, alustades spordiga ja lõpetades isiklike asjadega. Muuhulgas tuli juttu ka mõlema ala vägevamatest tegijatest.

"[Lionel] Messi on minu jaoks läbi aegade parim jalgpallur. Ta on mu iidol," pajatas Neymar. "Temaga koos olles õppisin iga päev, ükskõik, kas oli trenn, mäng või lihtsalt vaatasin teda toimetamas. See muutis mind omakorda tugevamaks, sest õppisin temalt aina enam."

Häid sõnu jagub tal ka Cristiano Ronaldo suunas. "Tema on lihtsalt monstrum. Tema vastu mängimine on au ja rõõm, kuid valmistuda tuleb palju enam. Ka tema kuulub läbi aegade paremate sekka," selgitas Neymar ning lisas, et mõlemalt jalgpallurilt on tal meeletult õppida.

Curryga tuli mõistagi juttu LeBron Jamesist. "Kui mängid kellegi suurepärase vastu, kellegi vastu, kes lükkab sind viimsele piirile... see justkui tõmbaks sind endasse. Sel hetkel saad aru, kui raske on tippu jõuda, kuid raske tööga on see saavutatav," arutles kolmestekahur.

"Vaatasin oma esimest mängu James vastu (2009. aastal). Sellest ajast saati, kuni 2015. aasta finaalseeriani, kus esimest korda tiitli peale mängisime, mõtlesin, et tahan saada tõeliselt heaks, sest suurepärane eeskuju oli Jamesi näol ees. Iga mäng tema vastu õpetas midagi."